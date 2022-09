GF Vip 7 | Charlie Gnocchi accusato di discriminazione VIDEO

(Di venerdì 23 settembre 2022) Le accuse aal GF Vip 7 Se ieri seraha fatto parlare di sé per un divertente momento in cui ha preso una testata contro la porta finestra, in seguito ha fatto molto discutere un discorso fatto a Luca Salatino. Tutto è partito quando la concorrente del GF Vip 7 L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : Gf Vip Sei fortunato perché non è una figa: Charlie Gnocchi su Elenoire attratta da Luca Salatino - #fortunato… - Novella_2000 : #GFVip, abbiamo la prima testata contro la vetrata di questa edizione (VIDEO) - infoitcultura : GF Vip, Charlie Gnocchi lo dice su Eleonoire Ferruzzi - tuttopuntotv : Accuse di transfobia al GF VIP 7. Concorrente parla di Elenoire Ferruzzi #gfvip #gfvip7 #transfobia #lgbtq… - andreastoolbox : #GF Vip 7, Charlie Gnocchi dà una testata contro la vetrata del giardino -

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, Sara Manfuso ha scelto di mandare in nomination Patrizia Rossetti. Al termine della diretta parlando conGnocchi, la Rossetti lo ha ...Ricordando l'importanza e la bellezza dello sport, ilcerrese ha reso noto a tutti la sua ... Patrizia Rossetti (conduttrice tv), Daniele Del Moro (ex Gf),Gnocchi (fratello del comico ...Charlie Gnocchi è stato accusato dal web di discriminazione verso Elenoire Ferruzzi. Ecco che cosa avrebbe detto al GF Vip 7.La poca considerazione avuta nella seconda puntata del Grande Fratello Vip non è proprio piaciuta ad Attilio Romita. Proprio per questo, durante un “fuori onda”, l’ex mezzobusto del TG1 se l’è presa p ...