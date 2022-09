Elezioni, andrà tutto bene. Ma intanto dobbiamo ciucciarci Giorgia Meloni (Di venerdì 23 settembre 2022) di Alessio Andreoli Non mi faccio tante illusioni: salvo eclatanti avvenimenti al momento imprevedibili, come ha detto Travaglio da Floris, la signora Meloni ce la dovremo “ciucciare”, volenti o nolenti. Immagino, visti gli ultimi sondaggi, anche una riduzione della Lega e di Forza Italia a favore di Giorgia. La Lega presenterà il conto al suo segretario errante, grande intenditore di insaccati, pastasciutta e Nutella. Forza Italia dovrà fare i conti con l’inesorabile avanzare dell’età – eh sì, anche i partiti invecchiano: quando tutto ruota attorno all’ambizione e agli interessi del suo fondatore diventa inevitabile. Infatti ai pochi voti guadagnati con le esibizioni del suo leader massimo su TikTok, per l’ilarità dei video stessi e per l’evidente e palese decadente senilità del protagonista, corrisponderà una maggiore perdita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) di Alessio Andreoli Non mi faccio tante illusioni: salvo eclatanti avvenimenti al momento imprevedibili, come ha detto Travaglio da Floris, la signorace la dovremo “ciucciare”, volenti o nolenti. Immagino, visti gli ultimi sondaggi, anche una riduzione della Lega e di Forza Italia a favore di. La Lega presenterà il conto al suo segretario errante, grande intenditore di insaccati, pastasciutta e Nutella. Forza Italia dovrà fare i conti con l’inesorabile avanzare dell’età – eh sì, anche i partiti invecchiano: quandoruota attorno all’ambizione e agli interessi del suo fondatore diventa inevitabile. Infatti ai pochi voti guadagnati con le esibizioni del suo leader massimo su TikTok, per l’ilarità dei video stessi e per l’evidente e palese decadente senilità del protagonista, corrisponderà una maggiore perdita di ...

