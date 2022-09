Da Non è la rai al GF VIP: com’è cambiata negli anni Cristina Quaranta? (Di venerdì 23 settembre 2022) È tra i concorrenti del GF Vip, ma com’è cambiata Cristina Quaranta dai tempi di Non è la rai? Eccola com’era prima: da non credere. Era da diverso tempo che si diceva che Cristina Quaranta avrebbe partecipato al GF Vip e Lunedì sera è arrivata proprio la conferma. Dopo Pamela Petrarolo a L’Isola dei famosi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 23 settembre 2022) È tra i concorrenti del GF Vip, madai tempi di Non è la rai? Eccola com’era prima: da non credere. Era da diverso tempo che si diceva cheavrebbe partecipato al GF Vip e Lunedì sera è arrivata proprio la conferma. Dopo Pamela Petrarolo a L’Isola dei famosi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

matteosalvinimi : A Letta e al Pd lascio attacchi e insulti, io faccio sempre e solo gli interessi degli italiani: chi sceglie la Leg… - matteosalvinimi : Faccio gli interessi degli italiani, chi sceglie la Lega sceglie lo stop al canone Rai. I comizi di sinistra sulle… - matteosalvinimi : In 10 Paesi Ue il canone non si paga, basta informarsi! La RAI (che già incassa oltre 700 milioni di pubblicità) ta… - eleration : RT @SardoneSilvia: Azzerare il #canone #Rai, come ha proposto #Salvini, sarebbe un piccolo aiuto per tanti italiani. La Rai dovrebbe taglia… - maurop55303472 : @GuidoCrosetto @PiazzapulitaLA7 Quindi vincendo le elezioni e controllando l’informazione Tv (Mediaset e Rai) final… -