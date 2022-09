Da Conte e Salvini servono risposte sui legami con Putin. Intervista a Di Maio (Di venerdì 23 settembre 2022) Per Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri, le lezioni di domenica sono “uno spartiacque”. Il rischio, sostiene in questa Intervista a Formiche.net, è il disallineamento dell’Italia dalle alleanze euroatlantiche. Alla luce della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze, considera le elezioni di domenica come uno spartiacque? Ci sono dichiarazioni pubbliche e posizioni assunte dalle forze di destra, e non solo, che danno segnali preoccupanti. Mi riferisco, per esempio, al legame politico tra Giorgia Meloni e Viktor Orbán, alla contrarietà di Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia e al fatto che risulta ancora in essere un accordo tra la Lega e il partito di Vladimir Putin. Agli endorsement dell’ambasciata russa a Giuseppe Conte sulla risoluzione Ucraina, mentre anche Silvio ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) Per Luigi Di, leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri, le lezioni di domenica sono “uno spartiacque”. Il rischio, sostiene in questaa Formiche.net, è il disallineamento dell’Italia dalle alleanze euroatlantiche. Alla luce della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze, considera le elezioni di domenica come uno spartiacque? Ci sono dichiarazioni pubbliche e posizioni assunte dalle forze di destra, e non solo, che danno segnali preoccupanti. Mi riferisco, per esempio, al legame politico tra Giorgia Meloni e Viktor Orbán, alla contrarietà di Matteosulle sanzioni alla Russia e al fatto che risulta ancora in essere un accordo tra la Lega e il partito di Vladimir. Agli endorsement dell’ambasciata russa a Giuseppesulla risoluzione Ucraina, mentre anche Silvio ...

