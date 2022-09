Chris Jericho | “La AEW sarà più grande | migliore e più forte che mai”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 23 settembre 2022) La conferenza post All Out si è conclusa con un disastro totale dopo che CM Punk si è scagliato contro Colt Cabana, Hangman Page e gli Young Bucks, distruggendo verbalmente tutti i partecipanti. CM Punk, Ace Steel, Kenny Omega e gli Young Bucks hanno poi litigato nel backstage, dando il via alla famosa rissa. L’Elite non è più Trios Champions e Punk ha perso il World Heavyweight Championship, e la compagnia ha inoltre sospeso gli interessati. Ma quali sono gli strascichi dei problemi nel backstage? Situazioni già viste, neo campione ROH, è stato interrogato sull’evento e sulla risposta del locker room nelle ultime tre settimane, durante un’intervista a GQ: “Senza entrare nello specifico, succede sempre. È una delle cose che succede quando si è in giro da tanto tempo come me: ricalibrare e concentrarsi sugli aspetti positivi ...