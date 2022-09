Cesare Cremonini | sold out tutte e 4 le date di Roma del tour nei palasport

(Di venerdì 23 settembre 2022)comunica iloute 4 ledidelneiprevisto per novembreIndoor 2022: dopo il grande successo diStadi 2022, lo spettacolo dicontinua neiinvernali nelle città di, Bologna e Milano e Mantova. Dopo l’annuncio della quarta e ultima data anche a Bologna (11 novembre, Unipol Arena) ilIndoor 2022 registra il-out in tutti e quattro gli show nella capitale (1,2,4,5,– Palazzo dello Sport) dopo il già tutto esaurito annunciato a Mantova e nelle primedi Bologna e ...

stranifattinews : Cesare Cremonini canta “Stella di mare” con Lucio Dalla - SanremoAncheNoi : . Cesare Cremonini e Lucio Dalla nel duetto virtuale “Stella di Mare” - Notizie - SENTIREASCOLTARE… - SanremoAncheNoi : . Cesare Cremonini e Lucio Dalla nel duetto virtuale “Stella di Mare” - Notizie - SENTIREASCOLTARE… - SAonlinemag : Dopo la sua presentazione live durante il tour arriva la versione in studio del brano che corona il sogno di un due… - musicanotizie : “Stella di mare”, Cesare Cremonini in un’inedita versione duetta con Dalla -

Per questo Stella di mare è probabilmente il brano perfetto per venire cantato insieme dae l'avatar del grande Lucio Dalla. Una collaborazione virtuale che potremmo ascoltare tra ...torna con un emozionante duetto con Lucio Dalla sulle note del brano capolavoro 'Stella di Mare', in un'inedita versione in uscita giovedi' 29 settembre. Per la prima volta, grazie a ...Cesare Cremonini realizza il sogno di duettare (virtualmente) con Lucio Dalla nel classico di quest'ultimo “Stella di mare” ...L'idea di Cremonini di far rinascere una delle canzoni d'amore più belle di Lucio Dalla è nata durante il tour negli stadi. "Stella di Mare" esce il 29 Settembre ed è un duetto virtuale tra i due arti ...