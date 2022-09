C'è un'app per portare la Dynamic Island su Android (Di venerdì 23 settembre 2022) Si chiama DynamicSpot e può simulare in modo efficace la pillola interattiva dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max Leggi su wired (Di venerdì 23 settembre 2022) Si chiamaSpot e può simulare in modo efficace la pillola interattiva dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max

repubblica : Letta: 'Meloni lavora per sfasciare la nostra Europa. Un regalo a Mosca' - FigliContesi_21 : RT @ItaliaStartUp_: Meta citata in giudizio per aver aggirato l'App Tracking Transparency di Apple - iSpazio - lacittanews : Apple ha rilasciato la versione 16.0.2 di iOS che, tra le altre correzioni, mette fine al problema della rumorosa v… - lacittanews : Con l’arrivo di Windows 11 Update 2022 il sistema operativo di Microsoft si è aperto in modo ufficiale al supporto… - Musellah : @emenietti @divagatrice Segnalo che per la seconda volta oggi (come venerdì scorso) la notifica della app del Post… -