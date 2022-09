VIDEO Moto2, incendio a Motegi nel box del Team Marc VDS (Di giovedì 22 settembre 2022) Non inizia nel migliore dei modi il fine settimana del Team Marc VDS in quel di Motegi, sede questo week-end del Gran Premio del Giappone. Un incendio ha danneggiato il box della squadra belga, locale situato all’ingresso della pit lane tra Aprilia e Suzuki. Nessuno dei membri della squadra è rimasto coinvolto nell’incidente, le moto non hanno subito danni. Tony Arbolino non dovrebbe aver problemi a prendere parte al primo turno di prove libere, indetto domani mattina poco prima della FP1 della MotoGP. Non ci sono state conseguenze neanche per Aprilia e Suzuki, squadre presenti accanto alla squadra che milita nel Mondiale Moto2. Gli addetti del circuito sono intervenuti immediatamente per evitare dei problemi alla struttura dell’impianto giapponese che dopo due anni torna ad accogliere i protagonisti ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Non inizia nel migliore dei modi il fine settimana delVDS in quel di, sede questo week-end del Gran Premio del Giappone. Unha danneggiato il box della squadra belga, locale situato all’ingresso della pit lane tra Aprilia e Suzuki. Nessuno dei membri della squadra è rimasto coinvolto nell’incidente, le moto non hanno subito danni. Tony Arbolino non dovrebbe aver problemi a prendere parte al primo turno di prove libere, indetto domani mattina poco prima della FP1 della MotoGP. Non ci sono state conseguenze neanche per Aprilia e Suzuki, squadre presenti accanto alla squadra che milita nel Mondiale. Gli addetti del circuito sono intervenuti immediatamente per evitare dei problemi alla struttura dell’impianto giapponese che dopo due anni torna ad accogliere i protagonisti ...

