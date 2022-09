Un uomo ha aggreditio 4 infermiere e due vigilantes al San Camillo di Roma

Leggi su agi

(Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Ha aggredito e ferito quattroe due guardie giurate dell'ospedale Sandi. Per questo undi 33 anni, originario del Gambia, è stato arrestato dalla polizia intervenuta ieri alle 19.30 al nosocomio. L', che aveva precedenti per danneggiamento, minacce e interruzione pubblico servizio, era stato trasferito al Sandal Grassi di Ostia per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Le accuse nei confronti del 33enne sono quelle di resistenza, lesioni e danneggiamento. Le sei vittime dell'aggressione sono state refertate e non sono in pericolo di vita.