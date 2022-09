Ucraina, la Russia minaccia l’uso del nucleare: botta e risposta Biden-Cremlino (Di giovedì 22 settembre 2022) Washington – “Il presidente Putin ha fatto aperte minacce all’Europa, con un irresponsabile disprezzo degli impegni del regime di non proliferazione”. Lo ha detto Joe Biden nel suo discorso oggi all’Assemblea Generale dell’Onu, con un riferimento al discorso di questa mattina di Vladimir Putin. “Il mondo deve vedere questi atti oltraggiosi per quello che sono”, ha aggiunto. L’invasione dell’Ucraina è “una guerra scelta da un uomo, per essere molto chiari”, ha aggiunto Biden, spiegando che “un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha invaso un suo vicino, cercato di cancellare uno stato sovrano”. “La Russia – ha accusato – ha violato senza vergogna i principi fondamentali della Carta dell’Onu”. “Una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta”, ha poi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022) Washington – “Il presidente Putin ha fatto aperte minacce all’Europa, con un irresponsabile disprezzo degli impegni del regime di non proliferazione”. Lo ha detto Joenel suo discorso oggi all’Assemblea Generale dell’Onu, con un riferimento al discorso di questa mattina di Vladimir Putin. “Il mondo deve vedere questi atti oltraggiosi per quello che sono”, ha aggiunto. L’invasione dell’è “una guerra scelta da un uomo, per essere molto chiari”, ha aggiunto, spiegando che “un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha invaso un suo vicino, cercato di cancellare uno stato sovrano”. “La– ha accusato – ha violato senza vergogna i principi fondamentali della Carta dell’Onu”. “Una guerranon può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta”, ha poi ...

