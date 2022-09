Ucraina | 215 prigionieri liberati in cambio di Medvedchuk e 55 soldati russi | ci sono anche i combattenti del battaglione Azov – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022)215 iindel politico ucraino filorusso Viktore altri 55. In unpubblicato dal Commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets, si vedono alcuni dei. Tra ii leader delche per settimane hanno difeso l’acciaieriastal di Mariupol, il comandante Denis Prokopenko “Redis” e il suo vice Svyatoslav Palamar “Kalina”. C’èl’addetto stampa e fotografo distal Dmytro “Orest” Kozatsky. La sorella, in un commento alla radio pubblica Suspilni ha detto di aver parlato al telefono con ...