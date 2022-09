Terremoto, forte scossa a Genova di magnitudo 4.1 (Di giovedì 22 settembre 2022) Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 15.39 con epicentro a 2 chilometri da Bargagli, entroterra a 11 chilometri da Genova. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. Ha avuto una profondità di 10 chilometri. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale. Non risultano danni a edificiDa un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. Lo riferisce la Regione Liguria .In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Ai piani alti degli edifici è stata avvertita in modo molto forte e sono tremati i vetri delle finestre. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Unadi4.1 è stata registrata alle 15.39 con epicentro a 2 chilometri da Bargagli, entroterra a 11 chilometri da. Ilè stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. Ha avuto una profondità di 10 chilometri. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale. Non risultano danni a edificiDa un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. Lo riferisce la Regione Liguria .In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Ai piani alti degli edifici è stata avvertita in modo moltoe sono tremati i vetri delle finestre.

fanpage : ?? ULTIM'ORA Forte scossa di #terremoto avvertita poco fa nelle Marche - TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? TERREMOTO Forte scossa avvertita a Genova ed in gran parte della Liguria. Epicentro vicino al paese… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA?? TERREMOTO : tre scosse in provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte di magnitudo 4.1 è stata regi… - robertocosta_ge : Terremoto 4,1 ore 15.39 epicentro 2 km.Bargagli (GE) sentito molto forte - CatelliCatell5 : Genova, forte scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia: epicentro a Bargagli -