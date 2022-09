Ranking ATP, Lorenzo Sonego può superare di nuovo Fognini: le proiezioni di classifica a Metz (Di giovedì 22 settembre 2022) I Moselle Open 2022 di tennis hanno visto la vittoria al secondo turno di Lorenzo Sonego: l’azzurro sul cemento indoor a Metz ha così incamerato 45 punti nel Ranking ATP. Prosegue così per Sonego la risalita in classifica: l’azzurro al momento nel Ranking virtuale è 61°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 19 settembre era 65°. L’azzurro nel Ranking si porta a quota 780, ma vincendo domani ai quarti potrebbe portarsi a quota 825, salendo al 54° posto virtuale, con sorpasso su Fabio Fognini. L’approdo in finale varrebbe 885 ed il 52° posto virtuale, infine la vittoria in finale porterebbe l’azzurro a quota 985, al 44° posto virtuale. proiezioni classifica ATP Lorenzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) I Moselle Open 2022 di tennis hanno visto la vittoria al secondo turno di: l’azzurro sul cemento indoor aha così incamerato 45 punti nelATP. Prosegue così perla risalita in: l’azzurro al momento nelvirtuale è 61°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 19 settembre era 65°. L’azzurro nelsi porta a quota 780, ma vincendo domani ai quarti potrebbe portarsi a quota 825, salendo al 54° posto virtuale, con sorpasso su Fabio. L’approdo in finale varrebbe 885 ed il 52° posto virtuale, infine la vittoria in finale porterebbe l’azzurro a quota 985, al 44° posto virtuale.ATP...

