Pc e smartphone aziendali inquinano il doppio dei data center

Leggi su agi

(Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - La tecnologia adottata dalle aziende, tra pc,e cloud, è responsabile dell'emissione di circa 350-400 Mt CO2e (megatoni di gas equivalenti a CO2). Tanto o poco? Secondo il report “The green IT revolution: A blueprint for CIOs to combat climate change”, a cura di McKinsey & Company, “le emissioni generate dalla componente tecnologica delle aziende sono molto più consistenti di quanto comunemente si creda”. Equivalgono infatti a circa l'1% delle emissioni globali di gas serra, più o meno quanto il carbonio emesso dall'intero Regno Unito. In altri termini: l'IT pesa circa la metà di settori particolarmente inquinanti come l'aviazione o il trasporto marittimo. Il report sottolinea che le emissioni arrivano da fonti “inattese”. I dispositivi degli utenti finali (come pc,, ...