Le vecchie chat di Ciro Grillo: «Mi farei le figlie della vicepreside». La madre: «Sei un teppistello» (Di giovedì 22 settembre 2022) Durante il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese a Tempio Pausania in Sardegna, l'avvocata della parte civile Giulia Bongiorno ha raccontato un episodio che risale al 2017. All'epoca il figlio di Beppe e di Parvin Tadjk era in vacanza-studio al Macleans College di Auckland, in Nuova Zelanda. Ciro, parlando con un compagno e riferendosi al vicepreside Phil Goodyear, disse: «Io a quello lo prenderei a schiaffi… e mi sc… le due figlie». Il colloquio fu ascoltato da un professore e riferito al vicepreside. E per lui stava per scattare l'espulsione. Nell'occasione, racconta oggi il Corriere della Sera, la ...

