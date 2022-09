L’alpinista 24 enne disperso in montagna era morto finendo in una buca Un cane lo ritrova

(Di giovedì 22 settembre 2022) Grazie al fiuto delAsia, portato sul nevaio sottostante l’attacco dello spigolo Deye Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria, è stato possibile concentrarsi su unapresente sul manto e individuare il corpo sul fondo della stessa. I tecnici del Soccorso alpino si sono calati per una decina di metri e lo hanno recuperato riportandolo in superficie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

