Genova | scossa di terremoto alle 15 | 39 Ingv | “Magnitudo provvisoria tra 3 | 9 e 4 | 4” Protezione civile | “Nessun danno”

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Genova e nel resto della Liguria. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15,39. Più prolungato nel levante. Secondo Ingv la Magnitudo provvisoria è tra il 3,9 e il 4,4. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, l'evento, con epicentro localizzato nei Comuni di Bargagli, Davagna e Lumarzo, risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.

