(Di giovedì 22 settembre 2022) La quiete prima della tempesta. O forse un primo passo indietro. Da mesi le vite die Ilary Blasi sono sotto i riflettori, complice la rottura e una separazione arrivata dopo vent’anni d’amore e la nascita di tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Smentite, congetture, voci, foto dei paparazzi fino ad arrivare ai comunicati ufficiali e all’ormai famosa intervista dell’ex campione giallorosso. Un silenzio interrotto per confermare la relazione con Noemi Bocchi ma con un attacco frontale alla mamma dei suoi figli accusata di non essere stata al suo fianco nei momenti difficili, di aver rubato dei Rolex e di aver svuotato la cassetta di sicurezza, oltre alle allusioni su possibili tradimenti. Intervista per molti frutto di una strategia chiara, attribuita all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, le dichiarazioni rilasciate ad Aldo ...

Buchi_Laba : Paulo Maldini. Fabio Cannavaro. Javier Zanetti. Francesco Totti. Fernando Hierro. Carlos Puyol. Sergio Ramos. Roy… - youngstunner009 : Francesco Totti si sarebbe pentito dell’intervista bomba in cui puntava il dito contro Ilary Blasi - FQMagazineit : “Francesco Totti è pentito e starebbe cercando di riaprire il dialogo”: l’indiscrezione del settimanale Oggi - lapsusblanco : @OstinRM_710 @gilmour1977 Francesco Totti - pleaselike17 : Francesco Totti si sarebbe pentito dell’intervista bomba in cui puntava il dito contro Ilary Blasi -

Sarà anche finita trae Ilary Blasi ma la dura battaglia a distanza dell'ormai ex coppia più amata d'Italia è ancora in corso. Quasi ogni giorno spuntano nuovi dettagli, che aprono capitoli spesso dolorosi. ...Sarebbe pronto a fare un passo indietro per riaprire il dialogo con la conduttrice Secondo Oggi vorrebbe raggiungere un accordo per la separazione consensualesarebbe pentito di aver rilasciato la lunga intervista bomba al Corriere della Sera , quella in cui ha attaccato Ilary Blasi , l'ha accusata di averlo tradito e avergli sottratto i ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Nel vortice di rumors e indiscrezioni sulla chiacchierata rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ci sarebbe spazio anche per un ipotetico ripensamento dell’ex Capitano della Roma. Le loro strade ...