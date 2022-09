Fortnite: Come sbloccare le ricompense GRATIS per il quinto compleanno (Di giovedì 22 settembre 2022) Fortnite si appresta a festeggiare il quinto compleanno, e Come ogni anno Epic Games ha preparato degli omaggi a tutti i giocatori che completeranno una manciata di sfide a tema. Fortnite: ricompense per il quinto compleanno e Come ottenerlee Nel periodo compreso tra le 15:00 del 23 Settembre e le 15:00 del 27 Settembre potrete ottenere ricompense GRATIS per il compleanno di Fortnite, semplicemente portando a termine le sfide richieste. Tra le ricompense vi sono: Il dorso decorativo Torta Coriandolosa Il piccone Fetta da Festa L’emoticon Torta Scintilla Durante l’evento ovviamente il bus della battaglia sarà decorato a tema, i n mappa ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 settembre 2022)si appresta a festeggiare il, eogni anno Epic Games ha preparato degli omaggi a tutti i giocatori che completeranno una manciata di sfide a tema.per ilottenerlee Nel periodo compreso tra le 15:00 del 23 Settembre e le 15:00 del 27 Settembre potrete ottenereper ildi, semplicemente portando a termine le sfide richieste. Tra levi sono: Il dorso decorativo Torta Coriandolosa Il piccone Fetta da Festa L’emoticon Torta Scintilla Durante l’evento ovviamente il bus della battaglia sarà decorato a tema, i n mappa ...

nk192610 : Dall'inventore della torre trappola virale al suo debutto mondiale come la prossima serie di icone, sintonizzati su… - darcky62351562 : Cosa? Fortnite sul telefono seguitemi su you tube per sapere come fare a installarlo mi chiamo darcky wolf - maxfn7_ : @Poldofn @MarcyyFn hai ragione, devo dare più peso a gente del vostro spessore, farò come voi mettendo fortnite al centro della mia vita. - GiocareOra : Come posizionare tutte le parti della configurazione del traduttore vicino a una radice dell'albero della realtà in… -