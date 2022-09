Elezioni, occhio centrodestra: il reddito di cittadinanza resuscita i grillini (Di giovedì 22 settembre 2022) Zuppa di Porro. Cosa dicono i sondaggi, che non si possono pubblicare, ma che tutti conoscono? La partita si gioca sui 31 collegi del Sud. travaglio li dà ai grillini. Per il Qn ad essere contendibili sono 10. Tutti i leader al sud. Putin minaccia la bomba e per Quirico, Mad Vlad non bluffa. La Cina non lo segue. La foto di Drgahi che il giorno prima viene premniato come migliore statista al mondo bum bum e il giorno dopo all’assemblea dell’onu non se lo fila nessuno. Al Csm rivincono le correnti e l’Agcom bacchetta Damilano, ma solo la Rio lo dice in prima sul Giornale. Farinetti tra un proverbio e l’altro si vende Eataly ad un fondo e Facebook licenzia. Solito casino sul gas e sulle imprese a secco. la fed rialza i tassi, ma non basta. Trump indagato per truffa: quanto vale la sua penthoiuse. pochi invece parlano dello scandalo di nupes, tutti i leader molestatori e ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 settembre 2022) Zuppa di Porro. Cosa dicono i sondaggi, che non si possono pubblicare, ma che tutti conoscono? La partita si gioca sui 31 collegi del Sud. travaglio li dà ai. Per il Qn ad essere contendibili sono 10. Tutti i leader al sud. Putin minaccia la bomba e per Quirico, Mad Vlad non bluffa. La Cina non lo segue. La foto di Drgahi che il giorno prima viene premniato come migliore statista al mondo bum bum e il giorno dopo all’assemblea dell’onu non se lo fila nessuno. Al Csm rivincono le correnti e l’Agcom bacchetta Damilano, ma solo la Rio lo dice in prima sul Giornale. Farinetti tra un proverbio e l’altro si vende Eataly ad un fondo e Facebook licenzia. Solito casino sul gas e sulle imprese a secco. la fed rialza i tassi, ma non basta. Trump indagato per truffa: quanto vale la sua penthoiuse. pochi invece parlano dello scandalo di nupes, tutti i leader molestatori e ...

Mov5Stelle : ??TIENILI D'OCCHIO, DIFENDI LA LEGALITÀ ?? Diventa rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle per vigilare sul b… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria', ha detto Enrico Letta sottolineando: 'Non vogl… - DelendaCarthag8 : @pomeriggio5 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni In mio paese gente sa leggere carattere di persona da faccia e sguardo… - TWmerda : @EnricoLetta Età media 90 anni...occhio a continuare con i vaccini che alle prossime elezioni non vi rimane più nessun elettore ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: “Andate a votare, queste elezioni sono importantissime per il Nostro Paese! Il 25 settembre votate per proteggere i dirit… -