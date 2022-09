"Ecco chi merita di essere punito": Mara Carfagna brutale a La7, fuori i nomi (Di giovedì 22 settembre 2022) Mara Carfagna è stata ospite in studio a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, per fare il punto della situazione a pochi giorni dal voto. Il cavallo di battaglia della ministra, e del terzo polo in generale, è sempre lo stesso: bisogna portare avanti il metodo Draghi e, se possibile, continuare proprio con SuperMario a Palazzo Chigi. “Di tutto avevamo bisogno tranne che di una crisi politica - ha affermato la Carfagna - con il rischio che al governo, al posto dell'italiano più autorevole, ci possa andare una neofita che non saprebbe neanche dove mettere le mani. Se si fosse votato a marzo, ci sarebbe stato il tempo necessario per affrontare un momento così drammatico a livello nazionale e internazionale. Facciamo i conti con una crisi energetica senza precedenti, con l'inflazione che si mangia il potere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)è stata ospite in studio a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, per fare il punto della situazione a pochi giorni dal voto. Il cavallo di battaglia della ministra, e del terzo polo in generale, è sempre lo stesso: bisogna portare avanti il metodo Draghi e, se possibile, continuare proprio con SuperMario a Palazzo Chigi. “Di tutto avevamo bisogno tranne che di una crisi politica - ha affermato la- con il rischio che al governo, al posto dell'italiano più autorevole, ci possa andare una neofita che non saprebbe neanche dove mettere le mani. Se si fosse votato a marzo, ci sarebbe stato il tempo necessario per affrontare un momento così drammatico a livello nazionale e internazionale. Facciamo i conti con una crisi energetica senza precedenti, con l'inflazione che si mangia il potere ...

