Decreto Aiuti Bis è legge: superbonus, pensioni, smart working. Tutte le novità (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo l’ok definitivo al Senato arrivato il 20 settembre, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Aiuti bis. Sono state diverse le tensioni nei giorni precedenti all’approvazione, che è terminata in terza lettura dopo che un emendamento approvato al Senato era stato cancellato alla Camera. Lo scoglio è stato quindi superato e in sede di conversione in legge sono arrivate alcune novità, prima tra Tutte quella che riguarda il superbonus: un emendamento prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus possa configurarsi solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, sbloccando così le cessioni. Un’altra novità riguarda la proroga ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo l’ok definitivo al Senato arrivato il 20 settembre, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ladi conversione delbis. Sono state diverse le tensioni nei giorni precedenti all’approvazione, che è terminata in terza lettura dopo che un emendamento approvato al Senato era stato cancellato alla Camera. Lo scoglio è stato quindi superato e in sede di conversione insono arrivate alcune, prima traquella che riguarda il: un emendamento prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi epossa configurarsi solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, sbloccando così le cessioni. Un’altrariguarda la proroga ...

