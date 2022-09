Contro la destra e il Pd grillizzato, Renzi si appella all’Italia intraprendente (Di giovedì 22 settembre 2022) «Io spero di prendere un po’ di più del 7%. Siamo come a scuola: 5 è insufficiente, 6 è sufficiente, 7 è buono. 10 è ottimo, naturalmente c’è chi sogna, com’è giusto». Matteo Renzi ha chiuso la campagna elettorale milanese e lombarda in piazza XXIV maggio. La prospettiva elettorale nella regione lo conforta e in piazza dice di aver visto un buon clima: «Tanta gente moderata che non vuole votare la Fiamma, persone una volta elettori di Forza Italia o Lega; ho visto tanti del Partito democratico che però non vogliono votare Di Maio». La preoccupazione degli elettori, ha detto il leader di Italia Viva, è «che un voto al Partito democratico sia domani a un voto all’accordo coi grillini». Quanto alla destra, Renzi è stato chiaro: «Noi non staremo mai con Meloni se diventa premier: staremo all’opposizione e non staremo mai in una marmellata ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) «Io spero di prendere un po’ di più del 7%. Siamo come a scuola: 5 è insufficiente, 6 è sufficiente, 7 è buono. 10 è ottimo, naturalmente c’è chi sogna, com’è giusto». Matteoha chiuso la campagna elettorale milanese e lombarda in piazza XXIV maggio. La prospettiva elettorale nella regione lo conforta e in piazza dice di aver visto un buon clima: «Tanta gente moderata che non vuole votare la Fiamma, persone una volta elettori di Forza Italia o Lega; ho visto tanti del Partito democratico che però non vogliono votare Di Maio». La preoccupazione degli elettori, ha detto il leader di Italia Viva, è «che un voto al Partito democratico sia domani a un voto all’accordo coi grillini». Quanto allaè stato chiaro: «Noi non staremo mai con Meloni se diventa premier: staremo all’opposizione e non staremo mai in una marmellata ...

Mov5Stelle : Questa destra parla tanto di interesse nazionale, ma noi li abbiamo visti all'opera. Durante la pandemia dicevano… - elio_vito : La destra vuole rassicurare, far credere di essere affidabile, europea, occidentale ma vota contro il rapporto Ue c… - pdnetwork : La campagna di vaccinazione non è patrimonio di un Governo, ma del Paese. Ho chiesto a Salvini e Meloni di dire pub… - ccclacar : RT @NFratoianni: La #cannabislegale è una meravigliosa patrimoniale contro le #mafie. È ora di uscire dall'ignoranza, dai pregiudizi, dal… - circolo_l : RT @SecolodItalia1: Il Pd difende Damilano e lo sproloquio contro la destra in Rai. Attacco imbarazzante all’Agcom -