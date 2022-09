Commissione Ue: fiducia dei consumatori europei al minimo da sempre (Di giovedì 22 settembre 2022) Crolla la fiducia dei consumatori in Europa. A settembre, l'indice di riferimento della Commissione europea è sceso di 3,8 punti nell'area euro e di 3,5 punti nella Ue, toccando rispettivamente quota -28,8 punti nell'area euro e -29,9 punti nella Ue. Record negativo di von der Leyen L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 settembre 2022) Crolla ladeiin Europa. A settembre, l'indice di riferimento dellaeuropea è sceso di 3,8 punti nell'area euro e di 3,5 punti nella Ue, toccando rispettivamente quota -28,8 punti nell'area euro e -29,9 punti nella Ue. Record negativo di von der Leyen L'articolo proviene da Firenze Post.

