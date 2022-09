(Di giovedì 22 settembre 2022)- Qua la mano, Fabio . Una città intera freme per conoscere il nuovo tecnico del. Non uno qualsiasi, ma un Campione con la "C" maiuscola, che ha mietuto vittorie in tutto il mondo.

DiMarzio : . @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Fabio #Cannavaro - sportli26181512 : #Cannavaro a Benevento, svolta totale: Nel pomeriggio presentazione a Palazzo Paolo V. Ma ieri ha già tenuto la pri… - serieB123 : Cannavaro a Benevento, svolta totale - TuttoHellasVer1 : Benevento: l'ex gialloblù Paolo Cannavaro con il fratello Fabio - cld1986 : La decisione di prendere @fabiocannavaro come allenatore del @bncalcio mi intriga molto. Gli auguro tanta fortuna… -

- Qua la mano, Fabio . Una città intera freme per conoscere il nuovo tecnico del. Non uno qualsiasi, ma un Campione con la "C" maiuscola, che ha mietuto vittorie in tutto ...Il capitano dell'Italia campione del mondo 2006 Fabio, ora nuovo allenatore del, ha ricordato alzò la Coppa del Mondo a Berlino, ...Nel pomeriggio presentazione a Palazzo Paolo V. Ma ieri ha già tenuto la prima seduta d’allenamento BENEVENTO - Qua la mano, Fabio. Una città intera freme per conoscere il nuovo tecnico del Benevento.Il calciomercato non si ferma e l'approdo di Cannavaro può portare ad un grande colpo a gennaio per i sanniti.