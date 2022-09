Calcio | Pandev si ritira | ' è stato un viaggio incredibile'

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - A 39 anni Goranlascia ufficialmente ilgiocato. Lo annuncia lo stesso attaccante macedone su Instagram. "Mi guardo indietro e non sembra ancora vero -scrive, autore di 101 gol in Serie A-. E'un. Tante emozioni. Le porto tutte dentro e so di condividerle con quanti mi hanno accompagnato lungo questo cammino”.

