ATP Metz 2022 | Lorenzo Sonego sconfigge Gilles Simon e vola ai quarti | il torinese sfiderà Korda

(Di giovedì 22 settembre 2022) Bella vittoria dinegli ottavi di finale dell’ATP 250 di. Sul cemento francese l’azzurro classe 1995 (n.65 del ranking)il padrone di casa(n.175 al mondo) per 7-6(2) 6-4 in due ore e dieci minuti di gioco. Ilailo statunitense Sebastian, uscito vincitore ieri dal match contro l’altro italianoMusetti. Dopo un inizio senza scossoni,ha la chance di allungare nel sesto game.però annulla la palla break e poco dopo sale sul 3-3. Il set prosegue in maniera lineare e si arriva così al tie-break. Qui ilsi porta velocemente sul 4-1 e poi gestisce il ...

