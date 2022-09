Aperta fino al 6 gennaio 2023 (Di giovedì 22 settembre 2022) Bolognese fino al midollo, Lucio Dalla ha avuto con Roma «una passionale corrispondenza d’amore». Per questo il debutto odierno all’Ara Pacis di Lucio Dalla – Anche se il tempo passa, la grande mostra-evento dedicata al cantautore nel decennale della sua scomparsa è un evento nell’evento. Già ospitata al Museo Civico Archeologico di Bologna dal 4 marzo al 17 luglio, la mostra si potrà visitare a Roma fino al 6 gennaio 2023. Nella sua appendice romana la sezione Dalla e la sua Bologna, lascia il posto all’inedita: Dalla e Roma. “Lucio Dalla. Anche se il tempo passa”: le immagini della mostra guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 settembre 2022) Bologneseal midollo, Lucio Dalla ha avuto con Roma «una passionale corrispondenza d’amore». Per questo il debutto odierno all’Ara Pacis di Lucio Dalla – Anche se il tempo passa, la grande mostra-evento dedicata al cantautore nel decennale della sua scomparsa è un evento nell’evento. Già ospitata al Museo Civico Archeologico di Bologna dal 4 marzo al 17 luglio, la mostra si potrà visitare a Romaal 6. Nella sua appendice romana la sezione Dalla e la sua Bologna, lascia il posto all’inedita: Dalla e Roma. “Lucio Dalla. Anche se il tempo passa”: le immagini della mostra guarda le foto ...

