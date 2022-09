All'ultimo schermo (Di giovedì 22 settembre 2022) Sale che chiudono e spettatori in forte calo. Eppure dopo il lockdown si era pronosticato una ripresa del settore che, bisogna sottolinearlo, nel resto di Europa è in pieno rilancio. E le difficoltà vanno oltre il successo delle piattaforme digitali: scarsa qualità dei film e finanziamenti pubblici «a pioggia» che non fanno un’adeguata e necessaria selezione. Non resta che sperare nell’effetto traino di una non memorabile edizione della Mostra di Venezia. L’industria del cinema si aggrappa a quest’ultima illusione dopo due anni di «coma» da Covid e un post pandemia deludenti. Il calo di spettatori e incassi è drammatico e stride il confronto con il resto dell’Europa dove il pubblico è tornato davanti al grande schermo. Eppure, nel nostro Paese, le produzioni sono abbondanti e nutrite da generosi fondi pubblici. Ora ci si interroga su quello che accadrà nei prossimi ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 settembre 2022) Sale che chiudono e spettatori in forte calo. Eppure dopo il lockdown si era pronosticato una ripresa del settore che, bisogna sottolinearlo, nel resto di Europa è in pieno rilancio. E le difficoltà vanno oltre il successo delle piattaforme digitali: scarsa qualità dei film e finanziamenti pubblici «a pioggia» che non fanno un’adeguata e necessaria selezione. Non resta che sperare nell’effetto traino di una non memorabile edizione della Mostra di Venezia. L’industria del cinema si aggrappa a quest’ultima illusione dopo due anni di «coma» da Covid e un post pandemia deludenti. Il calo di spettatori e incassi è drammatico e stride il confronto con il resto dell’Europa dove il pubblico è tornato davanti al grande. Eppure, nel nostro Paese, le produzioni sono abbondanti e nutrite da generosi fondi pubblici. Ora ci si interroga su quello che accadrà nei prossimi ...

matteorenzi : A Napoli con Carlo Calenda per il rush finale. Ma anche per ricordare la leonessa, Graziella Pagano, che ci ha lasc… - ItaliaViva : 'Siamo tra i pochi ad aver messo la scuola, l’università, la cultura al centro della nostra campagna. Continueremo… - lucianonobili : Rush finale! Fino all’ultimo giorno: cittadino per cittadino, quartiere per quartiere! Tra le persone in Municipio… - sono_francesca : La Norvegia sospende l'accordo sui visti per la #Russia. È l'ultimo paese nordico a rinunciare all'accordo per l'in… - onwriting_ : Io non pensavo che qualcuno si sarebbe visto le storie fino all'ultimo di me che sclero con le canzoni marocchine n… -