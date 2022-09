Ucraina: Draghi, 'responsabilità conflitto di una parte sola, ma risposta a problemi tocca a noi' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano – alimentare, energetica, economica – mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della Guerra Fredda”. Così il premier Mario Draghi ha esordito nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Queste crisi – ha proseguito il presidente del Consiglio - si affiancano alle altre grandi sfide dei nostri tempi, il cambiamento climatico, la pandemia, le diseguaglianze, e ne amplificano i costi, soprattutto per i più deboli. Le responsabilità del conflitto sono chiare – e di una parte sola. Ma è nostra responsabilità collettiva trovare risposte a questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - "L'aggressione dell'dadella Russia e le crisi che ne derivano – alimentare, energetica, economica – mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della Guerra Fredda”. Così il premier Marioha esordito nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Queste crisi – ha proseguito il presidente del Consiglio - si affiancano alle altre grandi sfide dei nostri tempi, il cambiamento climatico, la pandemia, le diseguaglianze, e ne amplificano i costi, soprattutto per i più deboli. Ledelsono chiare – e di una. Ma è nostracollettiva trovare risposte a questi ...

