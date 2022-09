Scuola di ladri: bimba rom aveva tre maestre (Di mercoledì 21 settembre 2022) La bambina era stata portata sulla metro per agire direttamente sul campo. La "lezione" è stata interrotta dai carabinieri che stavano seguendo le tre donne rom. Al termine del processo, sono tutte tornate in libertà Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) La bambina era stata portata sulla metro per agire direttamente sul campo. La "lezione" è stata interrotta dai carabinieri che stavano seguendo le tre donne rom. Al termine del processo, sono tutte tornate in libertà

