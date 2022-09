Saluto romano di La Russa | Evi | ' Gesto ignobile | un assaggio di quello che ci aspetta se vince Meloni'

pietroraffa : La nota di Fratelli d'Italia sul saluto romano di La Russa (Romano) raggiunge davvero vette altissime. Più la leggo… - fattoquotidiano : Milano, assessore regionale La Russa (FdI) fa il saluto romano al funerale di uno storico militante di estrema dest… - smenichini : La cosa più interessante è che Romano La Russa chiaramente è in imbarazzo nel fare il saluto romano, guarda intorno… - moontony : Romano La Russa: il caso inutile del giorno Il saluto di Romano - LaZanzaraR24 : Cruciani: 'Dov'è il vero fascismo? Chi sono i veri fascisti? Quelli che fanno il saluto romano o i famosi picchiato… -

"C'è una cosa ancora più grottesca, per un uomo delle istituzioni, del fare il: vergognarsi, temere il giudizio politico dei cittadini e fingere di non averlo fatto". Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova, candidato per il ..."Ignobile ildiLa Russa, assessore alla sicurezza della Regione Lombardia di Fratelli d'Italia" . Così in una nota l'eurodeputata Eleonora Evi, co - portavoce nazionale di Europa Verde. "..."Fino a quando esisteranno persone che orgogliosamente ostentano il saluto fascista, non saremo mai liberi dal nostro passato. Abbiamo già un assaggio di quelle che potrebbero essere le politiche di G ...Romano La Russa, fratello di Ignazio, è stato immortalato di spalle in un video, circolato sui social network, mentre alza il braccio destro e fa il saluto romano durante il rito del "presente".