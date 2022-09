Napoli | Meret convince tutti | pronto il rinnovo | Navas non fa più paura | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-21 18:00:00 Fermi! È stata un’estate intensa, quella che ha vissuto Alex. Tre mesi passati su un’altalena, che un giorno lo portava in alto per ributtarlo giù, molto giù, quello dopo. In poche settimane si è passati dal ruolo di titolare, finalmente, del, con tanto di accordo per iltrovato nei primi giorni del ritiro di Dimaro, a un futuro incerto. Da vice o, più probabilmente, da partente. Con un contratto che è rimasto in scadenza giugno 2023. Il club del presidente De Laurentiis, infatti, è stato a lungo alla ricerca di un portiere che potesse arrivare al Maradona per fare il titolare. Trapp, Neto, Kepa e, soprattutto, Keylorsono stati per settimane gli scchi con. cuiha dovuto fare i ...