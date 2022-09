Napoli | Lozano | “Non ho giocato per infortunio | ora sto bene”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Hirvingnon hale ultime due partite, tra Champions League e campionato, con il, ma è partito ugualmente per il ritiro della nazionale messicana. Ed è proprio da lì che l’esterno destro delfa il punto della sua condizione fisica: “Nelle ultime due partite non hoperché ho avuto un, ma fisicamente ora sto. Io leader del Messico? Dovrò dimostrarlo sul campo, in questa squadra ce ne sono tanti”. SportFace.

parla in conferenza col Messico delle sue condizioni- Queste le parole didal Messico in conferenza: "La verità è che mi sento bene fisicamente. Ho avuto un infortunio ...... Ricordiamo che, salvo sorprese, dovrebbero essere 5 i calciatori delsicuri di giocare i mondiali: GIRONE C: Argentina, POLONIA ( Zielinski ), MESSICO (), Arabia Saudita; GIRONE G: ...

Hirving Lozano torna in nazionale. I problemi fisici in azzurro sembrano essere superati, come conferma il Chucky: «Ho avuto un problema fisico nelle ultime settimane e per questo non ...