Malpensa | in cabina di pilotaggio sul Boeing 747 solo donne | prima volta in Italia

leggoit : #Malpensa, in cabina di pilotaggio solo donne: prima volta in Italia FOTO -

ilmattino.it

Sono state pubblicate le foto delle due donne indi pilotaggio, pronte al decollo. Così come la foto delle due pilote sulla pista di, prima dell'imbarco. L'emozione era tanta: nelle ...In piedi davanti all'aereo e poi sedute indi pilotaggio, sorridono per alcune foto - ricordo prima di far decollare daun volo cargo diretto a Seoul. Sono Paola Gini e Vivien Allais , rispettivamente comandante e prima ... Malpensa, in cabina di pilotaggio solo donne: prima volta in Italia Per la prima volta nella storia della aviazione civile italiana, un equipaggio tutto al femminile è decollato a bordo di un Boeing 747. L'aereo con solo donne a bordo ha visto ...Per la prima volta nella storia della aviazione civile italiana, un equipaggio tutto al femminile è decollato a bordo di un Boeing 747. L'aereo con solo donne a bordo ha visto ...