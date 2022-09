(Di mercoledì 21 settembre 2022)cella è morto. L’exe poi tronista disi è tolto la vita a soli 35 anni. Tatuatore timido dagli occhi luminosi e trasparenti, era sparito da tempo dal radar delle telecamere. Un mondo, quello dello spettacolo, che poco aveva a che vedere con lui, ragazzo timido e serio, con una storia difficile alle spalle. Era arrivato nel programma di Maria De Filippi per corteggiare, che gli preferì invece Fabio Ferrara, del quale era innamorata fin dal primo incontro. La conduttrice gli propose poi il trono, madopo poco abbandonò: non era il suo mondo, né allora, né mai.cella: “Non ...

tuttopuntotv : Ludovica Valli ricorda Manuel Vallicella, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne #ManuelVallicella #uominiedonne - redazionerumors : Dopo la notizia della morte di #ManuelVallicella, ex corteggiatore di #LudovicaValli, è arrivato il ricordo dell’in… - MondoTV241 : Uomini e Donne, Manuel Vallicella, la dolce dedica di Ludovica Valli, ecco le sue parole #ludovicavalli… - ElisaeTh19 : RT @fanpage: #ManuelVallicella, il suo percorso a #Uominiedonne, da corteggiatore di Ludovica Valli a tronista, è stato uno dei volti più a… - kimjichuxxs : RT @GIOVYB94: ludovica valli e il suo saluto a manuel vallicella io sto veramente molto male?? #uominiedonne -

Valicella è stato uno dei protagonisti del dating show di Canale 5, dove nel 2016 aveva iniziato a corteggiare, la quale però non aveva ricambiato il suo interesse, nonostante ...Aveva corteggiato, la cui scelta era però ricaduta su un altro ragazzo; dopo essere salito sul trono, poi, non ha retto la pressione e ha lasciato il programma dopo poche settimane. ...È morto l’ex volto di Uomini e Donne, Manuel Achille Vallicella. Aveva solo 35 anni. A dare la notizia, l’amico deejay Enrico Ciriaci: « Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP ».In queste ore anche Ludovica Valli è intervenuta. Manuel Vallicella è morto: il ricordo di Ludovica Valli Sono senza parole, davvero, sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi ...