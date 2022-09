"La Russia vuole estinguere il diritto degli ucraini a esistere. E vi deve far gelare il sangue". Il discorso di Biden (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pubblichiamo ampi stralci del discorso che il presidente americano, Joe Biden, ha tenuto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Signor presidente, segretario generale, colleghi leader, nello scorso anno il mondo ha attraversato grandi difficoltà: le crisi legate all’insicurezza alimentare, alle inondazioni, alla siccità, al Covid, l’inflazione e una guerra brutale e inutile decisa da un solo uomo. Un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu ha invaso il suo vicino tentando di cancellare uno stato sovrano dalla mappa. La Russia ha spudoratamente violato la Carta delle Nazioni unite. Non più importante, ha violato il chiaro divieto di prendere con la forza il territorio del loro vicino. E ancora una volta proprio oggi il presidente Putin ha usato la minaccia nucleare contro l’Europa. Un disprezzo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pubblichiamo ampi stralci delche il presidente americano, Joe, ha tenuto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Signor presidente, segretario generale, colleghi leader, nello scorso anno il mondo ha attraversato grandi difficoltà: le crisi legate all’insicurezza alimentare, alle inondazioni, alla siccità, al Covid, l’inflazione e una guerra brutale e inutile decisa da un solo uomo. Un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu ha invaso il suo vicino tentando di cancellare uno stato sovrano dalla mappa. Laha spudoratamente violato la Carta delle Nazioni unite. Non più importante, ha violato il chiaro divieto di prendere con la forza il territorio del loro vicino. E ancora una volta proprio oggi il presidente Putin ha usato la minaccia nucleare contro l’Europa. Un disprezzo ...

