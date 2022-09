Higuain spiazza tutti | c’è l’annuncio sul suo futuro

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Gonzalo, ex attaccante del Napoli, dopo il suo addio all’Europa, dal 2020 gioca in MLS con la maglia dell’Inter Miami. L’attaccante argentino dopo le sue esperienze in azzurro e alla Juventus, non è mai più riuscito ad esprimersi ad altissimi livelli, nemmeno nelle altre due sue esperienze al Milan e al Chelsea. In particolare, proprio il giocatore quest’oggi ha rilasciato un’intervista a ESPN, emittente televisiva negli Stati Uniti, in quel di Miami, sede del ritiro dell’Argentina e luogo in cui vive lo stesso calciatore.Queste le sue dichiarazioni: Sul suo momento attuale: “Sono in un gran momento dal punto di vista sportivo e umano. Quando stai bene umanamente e mentalmente, è difficile stare male dal punto di vista sportivo. Mi sto godendo queste partite come quando ero bambino e giocavo in piazza o al parco, senza ...