Elezioni 2022 | Letta | “Stop canone Rai? Salvini portavoce interessi Mediaset”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La proposta di azzerare il, fatta “da chi ha a disposizioneè assolutamente in linea con il loro modo di essere e di fare. E evidente cheè ildeglidi”. Così il segretario del Pd, Enrico, durante una conferenza stampa a Milano ha commentato la proposta sul, lanciata a Pontida dal leader della Lega, Matteo. Una proposta che – ha osservato– “mi sembra in linea con quello chefa e con il tipo di rapporto chee il centrodestra hanno con” e che “riporta prepotentemente dentro alla campagna elettorale il tema ...

fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - odorisio_maria : RT @greenkiesta_lk: Il centrodestra continua ostinatamente a ignorare la crisi climatica e ambientale Ora gli elettori devono mettere in f… - andreafrugiuele : RT @ilterzosegreto: SPOT FORZA ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @forza_italia @berlusconi https://… -

L'Indro

La celebre stilista ha infatti scelto l'immagine di un cuore verde, bianco e rosso per accompagnare il suo pensiero: "Andate a votare, questesono importantissime per il Nostro Paese! ". ...La campagna elettorale al rush finale, i leader alzano i toni a caccia degli ... Elezioni 2022, da Orban a Meloni: democrazia, la sua qualità e il suo rovescio — L'Indro Abbiamo esaminato il programma elettorale di Unione Popolare per vedere cosa dice su cibo, acqua e agricoltura, e pesca.Pierpaolo Piccioli invita i giovani a votare: "non dobbiamo arretrare di un millimetro sui diritti acquisiti" - Cronaca ...