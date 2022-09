Drag Race Italia presenta la nuova Pit Crew e il vecchio cast li prende per i fondelli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Drag Race Italia tornerà a ottobre su Discovery+ e proprio in questi giorni è stata presentata la nuova Pit Crew. Quest’anno non troveremo infatti Riccardo Trulli, Marco Foltran, Marco Da Roit e Gigi Kalja, ma otto ragazzi nuovi di zecca. I baldi giovani sono stati presentati con un video (un po’ cringe, ammettiamolo) in cui ballano un classico del mondo LGBT+ Italiano: Redefinition degli Infernal. Il brano del 2008 è diventato nel 2010 sigla del Mamamia di Torre del Lago e da allora qualsiasi locale gay friendly conosce e balla questa coreografia. La scelta di usare quindi la coreografia firmata Mamamia di Redefinition è un omaggio alla comunità LGBT+ Italiana, anche se il risultato non è stato dei migliori. Lo stesso Dimitri ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 settembre 2022)tornerà a ottobre su Discovery+ e proprio in questi giorni è statata laPit. Quest’anno non troveremo infatti Riccardo Trulli, Marco Foltran, Marco Da Roit e Gigi Kalja, ma otto ragazzi nuovi di zecca. I baldi giovani sono statiti con un video (un po’ cringe, ammettiamolo) in cui ballano un classico del mondo LGBT+no: Redefinition degli Infernal. Il brano del 2008 è diventato nel 2010 sigla del Mamamia di Torre del Lago e da allora qualsiasi locale gay friendly conosce e balla questa coreografia. La scelta di usare quindi la coreografia firmata Mamamia di Redefinition è un omaggio alla comunità LGBT+na, anche se il risultato non è stato dei migliori. Lo stesso Dimitri ...

nove : Siamo ON FIRE. ??????? La gara più truccata sta per cominciare! #DragRaceItalia da ottobre in esclusiva su… - AmiciSpecialiu1 : RT @s7r0nz0: Comunque visto che oggi hanno annunciato che in Spagna ci sarà Drag Race All Stars voglio dire che se mai verrà fatto anche da… - tvrnme0n_ : RT @s7r0nz0: Comunque visto che oggi hanno annunciato che in Spagna ci sarà Drag Race All Stars voglio dire che se mai verrà fatto anche da… - annalisa673 : RT @nove: Siamo ON FIRE. ??????? La gara più truccata sta per cominciare! #DragRaceItalia da ottobre in esclusiva su @discoveryplusIT ?? ?? htt… - infotommizorzi : RT @nove: Siamo ON FIRE. ??????? La gara più truccata sta per cominciare! #DragRaceItalia da ottobre in esclusiva su @discoveryplusIT ?? ?? htt… -