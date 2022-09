Ciro Grillo, la mamma al processo: “Quella sera non ho sentito nulla”. La difesa: “Irrilevante, la ragazza non poteva urlare” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non ha sentito nulla”. Parvin Tadjik, madre di Ciro Grillo e moglie di Beppe, ha testimoniato questa mattina nell’aula del Palazzo di giustizia di Tempio Pausania nel processo che vede imputati il figlio e tre amici accusati di violenza sessuale. La donna non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai cronisti e l’udienza si è tenuta ancora a porte chiuse. A parlare sono i legali. “La signora Grillo ha testimoniato di non aver sentito assolutamente nulla, né lei né le persone che stavano con lei il giorno del fatto”, ha detto Antonella Cuccureddu, uno degli avvocati del collegio difensivo che assiste Ciro Grillo e i tre amici (Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta). Come spiega la legale una delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non ha”. Parvin Tadjik, madre die moglie di Beppe, ha testimoniato questa mattina nell’aula del Palazzo di giustizia di Tempio Pausania nelche vede imputati il figlio e tre amici accusati di violenza sessuale. La donna non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai cronisti e l’udienza si è tenuta ancora a porte chiuse. A parlare sono i legali. “La signoraha testimoniato di non averassolutamente, né lei né le persone che stavano con lei il giorno del fatto”, ha detto Antonella Cuccureddu, uno degli avvocati del collegio difensivo che assistee i tre amici (Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta). Come spiega la legale una delle ...

flavianoleo52 : RT @Agenzia_Ansa: Caso Ciro Grillo, il legale della vittima: 'Testimonianze contradditorie'. L'avvocato Dario Romano al termine dell'udienz… - Agenzia_Ansa : Caso Ciro Grillo, il legale della vittima: 'Testimonianze contradditorie'. L'avvocato Dario Romano al termine dell'… - Diego_Bruno80 : RT @Affaritaliani: Ciro Grillo: 'Silvia fumava tranquilla in accappatoio e non ha chiesto aiuto' - Affaritaliani : Ciro Grillo: 'Silvia fumava tranquilla in accappatoio e non ha chiesto aiuto' - MenegazziMarina : RT @SecolodItalia1: Processo a Ciro Grillo, in aula la madre Parvin Tadjk. La difesa: «Ogni udienza è una ferita che si riapre» https://t.c… -