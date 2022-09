Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 settembre 2022 su Rai 3 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa sera – mercoledì 21 settembre 2022 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Aggiornamenti sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro con l’arco svanita nel nulla in provincia di Ancona. Il numero dei suoi amici di Facebook è aumentato: è ancora viva? E poi la misteriosa scomparsa di Marzia, la ragazza di Milano che era andata a vivere a Pontecagnano: per la procura è stata uccisa. Si parlerà anche della morte di Sara, filmata dal marito mentre era agonizzante. L’uomo, accusato di omicidio colposo, dovrà affrontare un processo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Contatti Abbiamo visto le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa sera – mercoledì 21– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Aggiornamenti sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro con l’arco svanita nel nulla in provincia di Ancona. Il numero dei suoi amici di Facebook è aumentato: è ancora viva? E poi la misteriosa scomparsa di Marzia, la ragazza di Milano che era andata a vivere a Pontecagnano: per la procura è stata uccisa. Si parlerà anchemorte di Sara, filmata dal marito mentre era agonizzante. L’uomo, accusato di omicidio colposo, dovrà affrontare un processo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Contatti Abbiamole ...

