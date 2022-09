ATS Bergamo | Concorso per 3 Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Agenzia di Tutela della Salute diha indetto unPubblico per l’assunzione di 3 Figure Professionali come Dirigente Medico per varie discipline. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diSi porta a conoscenza che presso l'Agenzia di tutela della salute dié indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti per il profilo di dirigente medico - varie discipline. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande d'ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all'Amministrazione dell'Agenzia di tutela della salute di- via Gallicciolli n. 4 - 24121entro e non ...