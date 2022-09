WelfareX® la piattaforma italiana di welfare “on demand”

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 20 settembre 2022) Servizi, dai centri estivi al fisioterapista a domicilio Si chiamaed è la risposta digitale pensata per erogare servizi rapidi ed efficienti ai cittadini Milano, 20 settembre 2022. Dai centri estivi alla consegna della spesa a casa, passando per l’assistenza domiciliare e i tour culturali nelle città: è il“on” disponibile in Italia con la. Il servizio, che integraterritoriale, pubblico e aziendale, è stato ideato nel 2020 da CGMoving, realtà nata dall’esperienza congiunta di CGM – Consorzio Nazionale della Cooperazione sociale Gino Mattarelli e Moving, una società che si occupa di digital transformation. “Oggi – dichiara Stefano Granata, presidente del ...