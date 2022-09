Ultime Notizie – Covid, Fauci: “Nuova variante sospetta all’orizzonte” (Di martedì 20 settembre 2022) E’ “improbabile” che gli Stati Uniti riusciranno a eradicare Covid-19 e, anzi, una Nuova variante “sospetta”, Ba2.75.2, è all’orizzonte. A frenare l’annuncio trionfalistico del presidente Usa Joe Biden, ‘Covid è finito’, è il suo consigliere medico capo, Anthony Fauci, durante una chiacchierata con il Center for Strategic and International Studies. “Non siamo dove dobbiamo essere se vogliamo parlare di convivenza con il virus perché sappiamo che non lo elimineremo”, ha detto Fauci. “La domanda che ci poniamo: ‘Riusciremo a eliminarlo dal nostro Paese o dalla maggior parte del mondo?’ E la risposta è improbabile, perché è altamente trasmissibile e anche l’immunità indotta dal vaccino o dall’infezione è transitoria”. Biden Joe Biden ha assicurato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) E’ “improbabile” che gli Stati Uniti riusciranno a eradicare-19 e, anzi, una”, Ba2.75.2, è. A frenare l’annuncio trionfalistico del presidente Usa Joe Biden, ‘è finito’, è il suo consigliere medico capo, Anthony, durante una chiacchierata con il Center for Strategic and International Studies. “Non siamo dove dobbiamo essere se vogliamo parlare di convivenza con il virus perché sappiamo che non lo elimineremo”, ha detto. “La domanda che ci poniamo: ‘Riusciremo a eliminarlo dal nostro Paese o dalla maggior parte del mondo?’ E la risposta è improbabile, perché è altamente trasmissibile e anche l’immunità indotta dal vaccino o dall’infezione è transitoria”. Biden Joe Biden ha assicurato ...

