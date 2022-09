NFL 2022/2023, week 2: Bills a valanga sui Titans, Eagles superano i Vikings (Di martedì 20 settembre 2022) Inusuale doppio appuntamento del lunedì per chiudere la seconda settimana di regular season della NFL 2022/2023. I Buffalo Bills erano considerati i favoriti per la vittoria del Super Bowl prima che iniziasse la stagione. Siamo ancora a settembre, ma dopo due partite di certo sembrano confermare quanto si dicesse su di loro durante l’offseason. Nell’esordio casalingo hanno dominato in lungo e in largo i malcapitati Tennessee Titans con il punteggio di 41-7, sfruttando al meglio l’asse Josh Allen-Stefon Diggs. Tre touchdowns per il ricevitore ex-Vikings. RISULTATI E CLASSIFICHE Vikings che erano impegnati nel secondo match della notte sul campo dei Philadelphia Eagles. Per loro non una grande serata, sempre costretti a rincorrere a causa di un Kirk Cousins molto ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Inusuale doppio appuntamento del lunedì per chiudere la seconda settimana di regular season della NFL. I Buffaloerano considerati i favoriti per la vittoria del Super Bowl prima che iniziasse la stagione. Siamo ancora a settembre, ma dopo due partite di certo sembrano confermare quanto si dicesse su di loro durante l’offseason. Nell’esordio casalingo hanno dominato in lungo e in largo i malcapitati Tennesseecon il punteggio di 41-7, sfruttando al meglio l’asse Josh Allen-Stefon Diggs. Tre touchdowns per il ricevitore ex-. RISULTATI E CLASSIFICHEche erano impegnati nel secondo match della notte sul campo dei Philadelphia. Per loro non una grande serata, sempre costretti a rincorrere a causa di un Kirk Cousins molto ...

sportface2016 : #NFL #MNF #Week2 | #Bills a valanga sui #Titans, #Eagles superano i #Vikings - SportRepubblica : Nfl, Hurts trascina gli Eagles. Bills, conferma autorevole [aggiornamento delle 11:57] - FBDpodcast : RT @Quelchepassa: Per riassumere certe partite e certi finali servirebbe un racconto breve a parte, ma noi restiamo umili, facciamo solo le… - azazel81 : RT @Quelchepassa: Per riassumere certe partite e certi finali servirebbe un racconto breve a parte, ma noi restiamo umili, facciamo solo le… - AIvise : RT @Quelchepassa: Per riassumere certe partite e certi finali servirebbe un racconto breve a parte, ma noi restiamo umili, facciamo solo le… -