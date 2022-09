Napoli, Curva A in lutto: muore giovane ultras (Di martedì 20 settembre 2022) Il Napoli Calcio piange un dei più grandi sostenitori. Nella giornata di oggi è venuto a mancare, prematuramente, l’ultras conosciuto da tutti come ‘O gemell. Il giovane era un grande supporter della squadra partenopea e militava nella Curva A. lutto nel tifo azzurro A rendere nota la notizia su Facebook della prematura scomparsa del tifoso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 settembre 2022) IlCalcio piange un dei più grandi sostenitori. Nella giornata di oggi è venuto a mancare, prematuramente, l’conosciuto da tutti come ‘O gemell. Ilera un grande supporter della squadra partenopea e militava nellaA.nel tifo azzurro A rendere nota la notizia su Facebook della prematura scomparsa del tifoso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

