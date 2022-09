LUCA ARGENTERO: TEMPI LUNGHISSIMI PER DOC. STRISCIA? UN REGALO APRIRE LA STAGIONE (Di martedì 20 settembre 2022) LUCA ARGENTERO vive un periodo d’oro. Il dottore televisivo più amato d’Italia aprirà la STAGIONE di STRISCIA la Notizia, in onda da martedì 27 settembre su Canale 5. Con lui il confermato Alessandro Siani che dopo la settimana inaugurale con il Doc ARGENTERO ritroverà Vanessa Incontrada nel tg satirico di Antonio Ricci. Il patron di STRISCIA ha presentato la nuova sfida di ARGENTERO come “un bell’esperimento, una settimana divertente”, così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che dedica la copertina alla nuova coppia dell’access di Canale 5. “Se vieni a inaugurare la STAGIONE sarebbe un bel REGALO mi ha detto. Ma è un REGALO per me!”. Per i fan di Doc: Nelle Tue Mani, la serie medical di Rai1 che ha riportato in ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 20 settembre 2022)vive un periodo d’oro. Il dottore televisivo più amato d’Italia aprirà ladila Notizia, in onda da martedì 27 settembre su Canale 5. Con lui il confermato Alessandro Siani che dopo la settimana inaugurale con il Docritroverà Vanessa Incontrada nel tg satirico di Antonio Ricci. Il patron diha presentato la nuova sfida dicome “un bell’esperimento, una settimana divertente”, così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che dedica la copertina alla nuova coppia dell’access di Canale 5. “Se vieni a inaugurare lasarebbe un belmi ha detto. Ma è unper me!”. Per i fan di Doc: Nelle Tue Mani, la serie medical di Rai1 che ha riportato in ...

