LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Rodini-Cesarini avanti col brivido! Perini in semifinale nel paracanottaggio (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41: Al via nella quarta batteria di ripescaggio del 2 senza pesi leggeri Austria, Spagna, Canada, Nuova Zelanda e Indonesia 12.40: La Cina si aggiudica la terza batteria di ripescaggio conquistando il posto in semifinale assieme alla Germania 12.35: Nella terza batteria di ripescaggio del 2 senza pesi leggeri al via Taipei, Repubblica Ceca, Germania, Cina e Norvegia 12.34: TRE CENTESIMI! Le azzurre sono riuscit6e a strappare il secondo posto per soli tre centesimi ai danni della Polonia che le aveva superate nel finale. Prova di carattere per l'equipaggio italiano che non ha certo la forma dello scorso anno ma è in semifinale 12.33: Fotofinish tra Italia e Polonia 12.31: Ai 1500 Grecia davanti, Italia a meno di 2?, Polonia a mezzo secondo dalle ...

