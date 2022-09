Juventus, Danilo presenta il programma “Voz Futura” per migliorare la salute mentale (Di martedì 20 settembre 2022) Il difensore brasiliano della Juventus, Danilo, insieme agli amici Pedro Pirim e Felipe Cantieri, ha creato il progetto ‘Voz Futura’, che mira a promuovere dibattiti, ispirare le persone e pubblicizzare iniziative sui social network. Ecco le parole del bianconero, direttamente dal ritiro della Selecao, ai media di Globo: “Ho letto molto in quel periodo (quello del Covid-19, ndr) e mi ha fatto stare male, c’erano tante notizie negative, e di tragedie. Naturalmente, sono d’accordo sul fatto che queste informazioni siano necessarie per capire il mondo, per fare valutazioni su ciò che è buono o cattivo ma ciò ha influenzato la mia vita quotidiana, la mia energia. Allora mi sono detto che non stavo facendo niente, che ero a casa per niente, e che avrei voluto aiutare di più, portare cose propositive, buone frasi da leggere, belle azioni, ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Il difensore brasiliano della, insieme agli amici Pedro Pirim e Felipe Cantieri, ha creato il progetto ‘Voz’, che mira a promuovere dibattiti, ispirare le persone e pubblicizzare iniziative sui social network. Ecco le parole del bianconero, direttamente dal ritiro della Selecao, ai media di Globo: “Ho letto molto in quel periodo (quello del Covid-19, ndr) e mi ha fatto stare male, c’erano tante notizie negative, e di tragedie. Naturalmente, sono d’accordo sul fatto che queste informazioni siano necessarie per capire il mondo, per fare valutazioni su ciò che è buono o cattivo ma ciò ha influenzato la mia vita quotidiana, la mia energia. Allora mi sono detto che non stavo facendo niente, che ero a casa per niente, e che avrei voluto aiutare di più, portare cose propositive, buone frasi da leggere, belle azioni, ...

